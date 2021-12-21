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226 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları ve yoğun kar nedeniyle 847 yerleşim yerinin yolu kapandı.

HAKKARİ (AA) - Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları ve yoğun kar nedeniyle 847 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Bitlis

Bitlis'te de 226 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yüksek yerleşim yerlerinde yağışın etkili olduğunu belirterek, ekiplerin kapalı yolların açılması için çaba gösterdiğini aktardı.

Güne karla uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karayolları ve belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.

226 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

226 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

226 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

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AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

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