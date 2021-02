221B Polisiye Festivali'ne katılan İngiliz yazar ve gazeteci Barry Forshaw Açıklaması

İngiliz yazar ve gazeteci Barry Forshaw, modern anlamda polisiye ve dedektif edebiyatını ABD'li yazar Edgar Allan Poe'nun başlattığını belirterek, "Polisiye edebiyatın yapı taşlarının çoğunu Edgar allan Poe'nun yarattığını söyleyebiliriz." dedi.

Polisiye kültür dergisi 221B tarafından düzenlenen ve bu yıl çevrim içi gerçekleştirilen 221B Polisiye Festivali'nde Forshaw, "Polisiyenin Kısa Tarihi" başlıklı konuşma yaptı.

Polisiye edebiyat ve sinema üzerine kitaplarıyla tanınan İngiliz eleştirmen Forshaw, polisiye tarihini anlatarak, polisiye alt türlerinin yükselişine ve gelişimine, önemli polisiye yazarlarına, unutulmaz romanlara değindi.

Forshaw, polisiye edebiyatının Yunan trajedileriyle başladığını söyleyebileceğini belirterek, "Yunanlar suç ve cezayla ilgili her şeye hakimdi ve bunun yanı sıra nasıl kan döküleceğini çok iyi biliyordu. Polisiyenin ana öğesi de budur zaten. Yine William Shakespeare de suçla alakalı her şeyi bilen ve okuyucularını etkileyen bir yazardı. Onun eserleri arasında da Macbeth polisiyeye en yakın olanıdır." dedi.

Modern anlamda polisiye ve dedektif edebiyatını ABD'li yazar Edgar Allan Poe'nun başlattığına dikkati çeken Forshaw, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Poe, akıl yürüten ve çıkarım yapan dedektif kavramını yarattı. Fiziksel güce yatkın olmayan entelektüel karakterlerdi bunlar. Onun hikayelerinin anlatıcısı da yardımcı karakterlerdi. Yardımcı karakterler dedektifler kadar zeki olmadığı için bazı şeylerin kendilerine anlatılması gerekirdi. Arthur Conan Doyle tüm bu kavramları aldı ve polisiyenin en ünlü kurgusal kahramanı Sherlock Holmes'ü yarattı. Polisiye edebiyatın yapı taşlarının çoğunu Edgar allan Poe'nun yarattığını söyleyebiliriz."

"Polisiye eserler hakkında yazmaktan yorulacağım bir günün geleceğini düşünmüyorum"

Edebiyat tarihinde önemli yazarların polisiye konuları ele alan romanlar yazdığını vurgulayan Barry Forshaw, romanın merkezine adli polis olaylarının yerleşmesiyle polisiye edebiyat türünün doğduğunu ifade etti.

Forshaw, polisiye edebiyatı ürünlerinin hem kitap olarak hem de filme uyarlandığında çok geniş kitleler tarafından ilgi gördüğüne işaret ederek, "Günümüzde o kadar popüler değil belki ama bir ara romanlara, The Killing, The Bridge gibi televizyon dizilerinin eşlik ettiği bir dönem vardı. Şu anda o kadar etkili bir tür değil. Günümüzde İskandinav polisiyesi türünde gerçekten iyi romanlar yayınlanıyor. O kadar çok polisiye yazarı var ki hepsinden bahsetmek neredeyse imkansız. The Financial Times ve INews gibi gazetelerde polisiye yazarların romanlarıyla ilgili eleştiri yazıları kaleme alıyorum. Polisiye eserler hakkında yazmaktan yorulacağım bir günün geleceğini düşünmüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yaşanılan zamanın polisiye edebiyatını da değerlendiren Forshaw, sözlerini, "Polisiye edebiyatında katilin kim olduğunu düşünürsün, tahminler yaparsın. Bu yazarın seninle oynadığı bir oyundur. Çok sayıda, hemen hemen her konuyu ele alan romanlar okuduk. Günümüzde pek çok okur rahat polisiyeleri seviyor, insanlar önceleri sevdiği şeylere yeniden eğilim gösteriyor. Belki bundan 100 yıl sonra da Baker Sokağı 221B'de oturan bir dedektifin maceralarını okuyabiliriz." diye tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz