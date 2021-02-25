"221B Polisiye Festivali"nde Sherlock Holmes konuşuldu
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"221B Polisiye Festivali"nde Sherlock Holmes konuşuldu

25.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:46

221B Polisiye Kültür dergisinin 5. yılına özel düzenlenen "221B Polisiye Festivali"nin çevrim içi etkinliğine konuk olan Leslie S. Klinger, Sherlock Holmes'u anlattı.

221B Polisiye Kültür dergisinin 5. yılına özel düzenlenen "221B Polisiye Festivali"nin çevrim içi etkinliğine konuk olan Leslie S. Klinger, Sherlock Holmes'u anlattı.

Fulya Turhan'ın yönettiği "Tüm Zamanların En Meşhur Dedektifi: Sherlock Holmes" başlıklı söyleşi, Mylos Yayın Grubu YouTube kanalından canlı yayınlandı.

Üç ciltlik "Açıklamalı Notlarıyla Sherlock Holmes" kitabının editörü, Viktorya dönemi eserleri üzerine çalışmalar yapan ve Sherlock Holmes uzmanı olarak bilinen Klinger, ünlü polisiye edebiyatı karakterinin ortaya çıkışını anlattı.

Sherlock Holmes karakterinin yer aldığı hikayelere ilişkin bilgi veren Klinger, "Arthur Conan Doyle yazar olmaya kararlıydı. Çocukluğundan beri hikayeler anlatmayı ve okumayı seviyor, yazar olmak istiyordu." dedi.

Leslie S. Klinger, yazarın başlangıçta polisiye yazmak için yola çıkmadığını, bugün edebi kurgu denilen tarzda, çeşitli insanların maceralarını konu alan hikayeler kaleme almaya başladığını kaydetti.

Çeşitli film ve dizilerin danışmanlığını da yapan Klinger, "Doyle, Sherlock karakteriyle dedektif hikayeleri ve polisiye yazmanın daha iyi bir yolunu buldu. Holmes bir süper kahraman değildi. Yani örümcek tarafından ısırılmanıza gerek yok, başka bir gezegende doğmanız da gerekmiyor. Yeterince sıkı çalışırsan, Sherlock Holmes gibi olabilir, sorunları ve suçları çözüme kavuşturabilirsin." ifadesini kullandı.

Polisiyelerdeki polis karakterinin de bu romanlarla birlikte değişikliğe uğradığını dile getiren Klinger, meşhur kurgusal dedektif Sherlock Holmes'ün imajına, davaları çözerken yardımcı olan Dr. Watson ile konuşmalarına ve sinema uyarlamalarına da değindi.

Festival, şubat sonuna kadar polisiyeyi farklı açılardan ele alan çevrim içi oturumlarla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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