2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı Başvuruları Başladı
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2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı Başvuruları Başladı

2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı Başvuruları Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen ve önlisans öğrencilerinin de artık başvuru yapabileceği 2209-B-Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2021 yılı 2.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen ve önlisans öğrencilerinin de artık başvuru yapabileceği 2209-B-Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2021 yılı 2. dönem çağrısı, programda yapılan güncellemelerle birlikte başvuruya açılmıştır.

İlgili öğrenciler hazırladıkları araştırma projeleri ile 30 Temmuz 2021 (17. 30) tarihleri arasında BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb. tubitak. gov. tr) üzerinden programa başvuru yapabileceklerdir.

Başvuruda Proje Önerisi ve Sanayi Onay Yazısı belgelerinin yüklenmesi zorunludur. Bölüm Onay Yazısı, Transkript, Taahhütname ve gerekli olması halinde Etik Kurul İzni belgelerinin başvuru aşamasında yüklenmeleri zorunlu tutulmamıştır. Bu belgeler değerlendirme süreci sonrası yürütücü öğrencilerden ayrıca talep edilecektir.

Kaynak: Habermetre

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