2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021 Yılı 1. Dönem Başvuru Tarihleri Uzatıldı
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2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021 Yılı 1. Dönem Başvuru Tarihleri Uzatıldı

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021 Yılı 1. Dönem Başvuru Tarihleri Uzatıldı
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2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile üniversitede öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerinin üniversitelerden bir akademik danışman eşliğinde araştırma yapmaya teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile üniversitede öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerinin üniversitelerden bir akademik danışman eşliğinde araştırma yapmaya teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 30 Temmuz 2021 olan son başvuru tarihi başvuru yoğunluğu dolayısı ile 6 Ağustos 2021 tarihine uzatılmıştır. İlgili öğrenciler hazırladıkları araştırma projeleri ile BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb. tubitak. gov. tr) üzerinden başvuru yapabilirler.

Ayrıntılı bilgi için program web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Habermetre

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