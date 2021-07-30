2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021 Yılı 1. Dönem Başvuru Tarihleri Uzatıldı

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile üniversitede öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerinin üniversitelerden bir akademik danışman eşliğinde araştırma yapmaya teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.