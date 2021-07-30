2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021 Yılı 1. Dönem Başvuru Tarihleri Uzatıldı
2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile üniversitede öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerinin üniversitelerden bir akademik danışman eşliğinde araştırma yapmaya teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile üniversitede öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerinin üniversitelerden bir akademik danışman eşliğinde araştırma yapmaya teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 30 Temmuz 2021 olan son başvuru tarihi başvuru yoğunluğu dolayısı ile 6 Ağustos 2021 tarihine uzatılmıştır. İlgili öğrenciler hazırladıkları araştırma projeleri ile BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb. tubitak. gov. tr) üzerinden başvuru yapabilirler.
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Kaynak: Habermetre