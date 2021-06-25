2209-B Sanayiye Yönelik Üniversite Araştırma Projeleri Desteği Programı 2021 Yılı 2. Dönem Çağrısı 21 Haziran'da Açıldı!
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2209-B Sanayiye Yönelik Üniversite Araştırma Projeleri Desteği Programı 2021 Yılı 2. Dönem Çağrısı 21 Haziran'da Açıldı!

2209-B Sanayiye Yönelik Üniversite Araştırma Projeleri Desteği Programı 2021 Yılı 2. Dönem Çağrısı 21 Haziran'da Açıldı!
Habermetre - Haberler | Toplum

2209-B Sanayiye Yönelik Üniversite Araştırma Projeleri Desteği Programı ile üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerinin, sanayiye yönelik projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

2209-B Sanayiye Yönelik Üniversite Araştırma Projeleri Desteği Programı ile üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerinin, sanayiye yönelik projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında öğrencilere üniversitelerden bir akademik danışmanla birlikte Ar-Ge/tasarım merkezi/teknoparklar veya 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren sanayi kuruluşları bünyesindeki yerleşik sermaye şirketlerinde görevli bir sanayi danışmanı rehberlik yapabilecektir. İlgili öğrenciler, sanayiye yönelik araştırma projeleri ile 21 Haziran 2021 - 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb. tubitak. gov. tr) üzerinden programa başvuru yapabileceklerdir.

Ayrıntılı bilgi için program web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

2209-B Sanayiye Yönelik Üniversite Araştırma Projeleri Desteği Programı 2021 Yılı 2. Dönem Çağrısı 21 Haziran'da Açıldı!

Kaynak: Habermetre

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