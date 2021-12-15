TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışma Çağrısı açıldı. Söz konusu yarışmaya başvurular, çağrı duyurularında belirtilen tarihlerde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (https://ebideb. tubitak. gov. tr) üzerinden alınacaktır.

Yarışma hakkında detaylı bilgi almak, çağrı duyurularına ve proje rehberlerine ulaşmak için ilgili yarışma adına tıklayınız.

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