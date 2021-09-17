220 promil alkollü sürücünün serbest bırakılmasına yaralının ailesinden tepki

KÜÇÜKÇEKMECE'de aşırı alkollü bir sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan güvenlik görevlisi Serhat Kaymaz'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Kaymaz hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan sürücü Barış K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Hayati tehlikesi devam eden Serhat Kaymaz'ın yakınları sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kaymaz'ın ağabeyi Barış Kaymaz, "Gönül ister ki bu iş hukuki yollarla çözülsün. Herhangi bir kötü niyetimiz yok ama serbest bırakıldığını öğrenen yakınlarımızın tepkisi ne olur bilemeyiz. Lütfen arkadaşı içeriye alsınlar. Bu süreçte içeride kalması hem bizim açımızdan hem de kendi sağlığı açısından önemli. Dışarıda rahat edeceğini sanmıyorum" dedi.

Kaza, 14 Eylül saat 20.00 sıralarında Halkalı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen Barış K.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce yol kenarındaki araca, ardından marketten alışveriş yaptıktan yolun karşısındaki otobüs durağına geçmeye çalışan güvenlik görevlisi Serhat Kaymaz'a çarptı. Ağır yaralanan Kaymaz hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçmak isteyen sürücü ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Serhat Kaymaz'ın kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

220 PROMİL ALKOL ÇIKTI

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINCA KAYDEDİLDİ