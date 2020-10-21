220 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyonda zanlıların "konteyner kurnazlığı"
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220 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyonda zanlıların "konteyner kurnazlığı"

21.10.2020 14:30 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:34

Mersin Uluslararası Limanı'na Brezilya'dan gelen bir gemideki konteynerde 220 kilogram kokain ele geçirildi.

Mersin Uluslararası Limanı'na Brezilya'dan gelen bir gemideki konteynerde 220 kilogram kokain ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Brezilya'dan gelen gemideki kağıt yüklü konteynerlerde arama yaptı.

Aramada, A4 kağıt ambalajları arasına gizlenmiş 200 paket halinde 220 kilogram kokain ele geçirildi.

Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

220 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyonda zanlıların 'konteyner kurnazlığı'
220 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyonda zanlıların 'konteyner kurnazlığı'
220 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyonda zanlıların 'konteyner kurnazlığı'
220 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyonda zanlıların 'konteyner kurnazlığı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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