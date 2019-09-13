22. Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali

22. Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali

Karabük'ün Yenice ilçesinde, bu yıl 22'ncisi düzenlenen Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali başladı.

13.09.2019 19:36
22. Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali

Karabük'ün Yenice ilçesinde, bu yıl 22'ncisi düzenlenen Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Festivalin açılışında, Yenice Belediyesi Ihlamur Teras Tesisleri Konferans Salonu'nda "Yenice ve Batı Karadeniz'de Eko Turizmin Geleceği" konulu panel düzenlendi.

Panelde, Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi Özkan Sümer, Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Öğretim Görevlisi Adnan Çetinkaya ve belgesel yapımcısı-turizmci İsmail Şahinbaş konuşma yaptı.

Festival kapsamında, mehteran takımı gösterileri ile halk konserleri düzenlenecek.

Kaynak: AA
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