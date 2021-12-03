22 yıldır yatağa bağımlı kayınvalidesine bakıyor

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Remziye Yardımcı( 43), 22 yıldır yatağa bağımlı yaşayan kayınvalidesi Gülşen Yardımcı'ya (82), çocuğu gibi bakıyor. Fedakarlığı takdir toplayan Yardımcı, "Kayınvalideme severek bakıyorum. Vicdanım çok rahat. Ona baktıkça, ihtiyaçlarına cevap verdikçe huzur buluyorum" dedi.

Yüksekova'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Remziye Yardımcı, fil hastalığı teşhisi konulan ve 22 yıldır yatağa mahkum olan kayınvalidesi Gülşen Yardımcı'ya bakıyor. Kayınvalidesine yemeklerini kendi eliyle veren, her türlü bakımını yapan Yardımcı'nın bu çabası yakınları ve komşuları tarafından takdirle karşılanıyor. Eşi ile mutlu bir evlilik yaptığını söyleyen Yardımcı, "Eşimle çok mutlu bir evliliğimiz var. Biri kız 5 çocuğum var. Kayınvalidem 22 yıldır bizimle birlikte. Fil hastası ancak kesin bir tanı da konulmuş değil. Bütün ihtiyaçlarını ben gideriyorum. Bakmak gerçekten çok zor ama severek yapıyorum. Vicdanım çok rahat. Ona baktıkça, ihtiyaçlarına cevap verdikçe huzur buluyorum. Allah sabır vermiş bana. Geceleri başında bekleyerek, elini tutarak uyutabiliyorum. Benim dışımda kimseyi yanında istemiyor. Adeta çocuk gibi. Uyuduktan sonra elini bırakıyorum. Çoğu zaman da elini bırakmadan beraber uyuduğumuz oluyor. Sevgiye çok muhtaç. Evdeki işlerimi bitirdikten sonra yanında hiç ayrılmıyorum. Ne bir taziyeye ne bir düğüne ne de bir komşuya gidiyorum" dedi.