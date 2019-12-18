: 22 yıldır bitirilemeyen inşaat için protokol imzalandı

18.12.2019 23:45 | Son Güncelleme: 18.12.2019 23:48

Isparta'da yaklaşık 22 yıldır bitirilemeyen Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatının tamamlanabilmesi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal ile Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen arasında protokol imzalandı.

Gülal, Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, merkezin milli bir servet olduğunu ve bu yerin en kısa zamanda kente kazandırılacağını söyledi.

Bina tamamlandıktan sonra Isparta'nın bir değer kazanacağını ifade eden Gülal, bin 500 ila 2 bin arasında bir istihdam oluşacağını aktardı.

Merkezin tamamlanmasını hakka ve halka hizmet olarak gördüklerini dile getiren Gülal, "Ocak başı itibarıyla biz buraya kazmayı vuracağız. İlk etabını ağustos sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Isparta'nın bu sorununu çözersek çok mutlu olacağız." diye konuştu.

Gülal, Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'in de bu konuda kararlı olduğunu kaydetti.

"Buranın atıl durumda olması Türkiye'nin kaybıdır"

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen ise birlik beraberlik içinde Isparta Kültür ve Ticaret Merkezi'nin şehre hizmet etmesini amaçladıklarını söyledi.

Bu merkezin atıl durumda olmasının sadece Isparta'nın değil, Türkiye'nin bir kaybı olduğuna işaret eden Başdeğirmen, "Buradaki paralar, vatandaşımızın ve devletimizin bize verdiği paralardır. Burada bir milli servet kaybımız vardır. Milli servet hepimizin servetidir. Bugünden itibaren TMSF yetkililerinin üzerine almış olduğu bu görev, devletimizin üzerine aldığı bir görevdir." dedi.

Başdeğirmen, belediye olarak her türlü sorunun üstesinden gelebilecek güçte ve konumda olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokole imzalar atıldı.

Kaynak: AA

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