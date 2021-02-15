22 yıla kadar hapsi istenen Necati Şaşmaz hakkında karar verildi!
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22 yıla kadar hapsi istenen Necati Şaşmaz hakkında karar verildi!

15.02.2021 21:50 | Son Güncelleme: 15.02.2021 21:54
22 yıla kadar hapsi istenen Necati Şaşmaz hakkında karar verildi!

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Necati Şaşmaz'ın, boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz'ın konuşmalarını habersiz olarak 11 defa telefonuna kaydettiği iddiasıyla yargılandığı davada bugün yeni bir gelişme yaşandı.

TÜM SUÇLARDAN BERAAT ETTİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, "Haberleşmenin gizliliğini ihlal ve kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "Gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi" ve "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme" suçundan yargılanan oyuncu hakkında suç unsurları oluşmadığına kanaat getirerek, tüm suçlardan ayrı ayrı beraat etmesine karar verdi.

İŞTE O İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre sanık Muhammed Necati Şaşmaz'ın ile Nagehan Şaşmaz'ın boşanma aşamasında olduğu anlatıldı. Tarafların birlikte yaşadığı 9 Eylül 2019 tarihinde sanık Necati Şaşmaz'ın müşteki ile evlerinde yaptığı konuşmaları müştekiden habersiz olarak 11 defa telefonuna kaydettiği iddia edildi. Sanık Şaşmaz'ın WhatsApp Web üzerinden müştekinin yazışmalarını takip ettiği ve söz konusu yazışmalar ve ses kayıtlarını taraflar arasındaki boşanma davasına ilişkin mahkemeye sunduğu belirtildi.

İddianamede sanık Necati Şaşmaz'ın "Haberleşmenin gizliliğini ihlal ve kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" "Gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi" ve "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme" suçlarından toplamda 8 yıldan 22 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

Kaynak: Snob Magazin

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