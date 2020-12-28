22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı

- 22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı Hayırlı evlattan yatalak anneye son görev Yatalak annesinin tabutuna omuz verip mezarlığa götürdü Şanlıurfa'da 22 yıldır yatalak olan annesine bakıp sırtında gezdirerek hiç evlenmeyen hayırlı evladın son görevi, korona...

- 22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı

Hayırlı evlattan yatalak anneye son görev

Yatalak annesinin tabutuna omuz verip mezarlığa götürdü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 22 yıldır yatalak olan annesine bakıp sırtında gezdirerek hiç evlenmeyen hayırlı evladın son görevi, korona virüse yakalanarak hayatını kaybeden annesinin tabutunu sırtına alarak mezarlığa götürmek oldu.

Şanlıurfa'da tam 22 yıldır yatalak olan 82 yaşındaki Emine Hurma, yakalandığı korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. 22 yıldır yatalak olan annesine bakmak zorunda kaldığı için hiç evlenmeyen ve zaman zaman sırtına alıp sokakları gezdiren 43 yaşındaki oğlu Mustafa Hamamcı ise annesine son görevini cenazesinde yerine getirdi.

22 yıl sırtında taşıdığı annesinin bu defa tabutunu sırtladı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Emine Hurma'nın cenazesi, morgdan alınarak Harrankapı Camisine götürüldü. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Harrankapı Mezarlığında defnedildi. 22 yıldır annesini sırtında gezdiren Mustafa Hamamcı ise son evlatlık görevini annesinin tabutunu sırtlayıp mezarlığa götürerek yerine getirdi.

"Annem yaşasaydı ömrümün sonuna kadar bakardım"

Cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamayan Mustafa Hamamcı," 22 senelik hizmet şu anda sona erdi. Benim annem 22 yıldır yatalaktı, bitkisel hayattaydı, ben kendisine bakıyordum. Şu anda annem böyle ayrıldı. Allah'ın rahmetine kavuştu. Acım çok büyük, sanki iki kolum kırılmış, yana düşmüş. Dünyada tek varlığımız olan annelerimiz. Cennet annelerimizin ayakları altında. Cennetinizi seviyorsanız annelerinizin kıymetini bilin. Benim annem şu anda Allah'ın rahmetine kavuştu ve ben bu dünyada tek kaldım. Ben anneme 22 yıl vefa görevimi, evlatlık görevimi tamamlamaya çalıştım. Eğer benim annem hayatta kalsaydı değil 22 yıl ömrümün son çağına kadar ayaklarının altını öperdim, onu sırtımda gezdirirdim" dedi.

"Tek başıma kaldım"

Annesini kaybettikten sonra tek balına kaldığını söyleyen Hamamcı, "Ben şu anda dünyada yıkılmışım. Annelerinizin kıymetini bilin, cennet annelerinizin ayakları altındadır. Eğer cennetinizi seviyorsanız annelerinizin, babalarınızın rızalarını alın, onlardan razı olun, sizlerden razı gitsinler. Ben buradan öncelikle sayın cumhurbaşkanına sesleniyorum, Şanlıurfa valimize sesleniyorum, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e sesleniyorum, benim 22 senelik anneme hizmetim, vefa görevim bitti. Benim şu anda annemden başka dünyada kimsem yok. Ben şu anda tek başıma kaldım. Devletimizden, devlet büyüklerimizden bana da devlet kapısında bir iş vermelerini istiyorum. Allah razı olsun, Allah cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Annelerinizin kıymetini bilin, Allah cümlenizden razı olsun" diye konuştu.

Cenaze namazından sonra annesinin tabutuna omuz veren Mustafa Hamamcı, mezarlığa götürüp defnetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ