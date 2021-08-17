22 yıl geçti, acılar dün gibi taze
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22 yıl geçti, acılar dün gibi taze

22 yıl geçti, acılar dün gibi taze
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen ve 17 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin üzerinden 22 yıl geçti.

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen ve 17 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin üzerinden 22 yıl geçti. Acılar ilk günkü gibi taze kalırken, geriye ise o gece çekilmiş acı dolu görüntüler kaldı.

Türkiye'nin yaşadığını en büyük felaketlerden birisi olan 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 22 yıl geçti. 17 binden fazla kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi ise hala bulunamadı. Depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen açılar ise dün gibi taze. Deprem gecesi İhlas Haber Ajansı ekipleri tarafından çekilen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. Acı dolu görüntülerde binlerce kişi yardım çığlıkları atıyor.

Depremin hemen ardından çekilen fotoğraflar ise görenleri duygulandırıyor.

(Gönül Efe-Fehime Kartal/İHA)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

22 yıl geçti, acılar dün gibi taze
22 yıl geçti, acılar dün gibi taze
22 yıl geçti, acılar dün gibi taze
22 yıl geçti, acılar dün gibi taze

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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