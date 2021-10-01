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Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Haberler | Ekonomi

Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor Edirneli üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Simay Gün, kuzeninin süs tavuklarıyla başlayan hobisini ticarete dönüştürdü.

EDİRNE (İHA) - Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor

EDİRNE - Edirneli üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Simay Gün, kuzeninin süs tavuklarıyla başlayan hobisini ticarete dönüştürdü. Yurtdışından gelen talepleri reddeden Simay, yurtiçindeki taleplere yetişmekte zorlanırken, aile ekonomisine katkı sağlayıp üniversite masraflarını da karşılamaya başladı.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Köseömer Köyü'nde yaşayan Trakya Üniversitesi Radyoterapi Bölümü 2. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Simay Gün, süs tavuklarıyla 4 yıl önce kuzeni sayesinde tanıştığını söyledi. Hobi olarak kuzeninden 2 cins tavuk aldığını sonrasında ise dünyaca kabul gören ve aranan değişik ırklara ait süs tavuklarının sayısını artırıp hobisini ticarete dönüştürme kararı aldığını belirten Gün, 4 yılda 20 cins ve renkte 50'nin üzerinde süs tavuğuna sahip olduğunu vurguladı.

Talepleri karşılamakta güçlük çekiyor

Yetiştirdiği tavuklara yurt dışından çok talep olduğunu belirten Gün, yurt dışına satış yapmadığının altını çizdi. Süs tavuklarının Türkiye'de yaygınlaştırılması için sadece yurt içine satış gerçekleştirdiğini ifade eden Gün, talepleri karşılamakta güçlük çektiğini anlattı.

"Onlar benim evlatlarım, okul sonrası görmek için can atıyorum"

Eğitim gördüğü üniversiteye gittiğinde bir hafta eve gelmediğini söyleyen Gün, hafta sonu köye dönüp tavuklarına kavuşmak için can attığını belirtti. Gönüllerini almak için tavuklarına özel yemler hazırladığını ifade eden Gün, üniversite günlerinde tavuklarına annesinin baktığını anlattı. Tavuklarının kendisi için bir evlat olduğunu söyleyen Gün, herkese tavuk yetiştiriciliği çağrısında bulundu.

Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor

Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor

Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor

Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor

Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor

Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor

Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor

Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor

Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor

Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor

Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor

Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor

Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor

Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor

Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor
İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Ekonomi Haberleri
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