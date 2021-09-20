22 yaşındaki Harvard mezunu genç, kendi amatör espor şirketini kurdu

Genç oyuncular 2020'de video oyunu turnuvalarında milyonlarca dolar kazandı ve bu yıl tekrar yapmaya hazırlar. Geçen yıl Fortnite Dünya Kupası'nın en yaşlı finalisti, Dünya Kupası'nın herkese açık olmasına rağmen sadece 24 yaşındaydı.

Daha yaşlı oyuncuların reflekslerinin yavaşladığını nasıl gördüklerini yansıtıyor ve bu da hızlı tempolu yarışmalarda bir engel olabilir. Girişim destekli şirket Lowkey.gg, yetişkinlere herhangi bir para ödülü olmadan benzer beceri seviyelerine sahip diğer yetişkinlere karşı rekabet etme şansı vermek istiyor.

"TEK SEFERLİK ETKİNLİKLERLE İLGİLENMİYORUZ"

Lowkey.gg CEO'su Jesse Zhang, açıkçası önemli olan prestij ve onunla birlikte gelen nüfuz olduğunu belirtti.

Jesse Zhang, 20 yaşında Harvard'dan mezun oldu ve şu anda 22 yaşında. Şirket fikrini, yetişkinlikler oyuna girdiklerinde daha yüksek becerilere sahip deneyimli oyunculara eşleştirebileceğini fark ettikten sonra buldu. Yarattığı hizmet, oyun endüstrisinde olmayan tam zamanlı işleri olan yetişkin oyuncularla eşleşiyor.

Zhang, "Şu anda bu oyunları oynayabilen ve işten sonra boş zamanlarında oynadıklarında bu insanları bir araya getirecek bir platform yok. Oyuncular için daha tutarlı, neredeyse abonelik benzeri bir deneyim sağlamak yerine, birbiri ardına tek seferlik etkinlikler düzenlemekle pek ilgilenmiyoruz." dedi.

GELECEKTE TURNUVALAR ÇOK DAHA DENGELİ OLACAK

Lowkey.gg'nin yatırımcıları arasında Silikon Vadisi'nin en önde gelen başlangıç hızlandırıcılarından biri olan Y Combinator'ın yanı sıra Philadelphia 76ers'tan Sixers Innovation Lab, Sacramento Kings ve Fintech Şirketi Plaid ve Tinder'ın kurucuları yer alıyor. Lowkey.gg, ne kadar yatırım fonu aldığını gizledi.

Şirket, Ocak ayında 39 dolara mal olan bir League of Legends espor turnuvası başlattı. Apple, Google, Microsoft, Doordash ve LinkedIn gibi şirketlerin çalışanları katılmak için kendi ekiplerini oluşturdu. Yeni başlayanlardan tecrübelilere kadar çeşitli yeteneklerle rekabet ya çok zor ya da çok kolaydır. Zhang, gelecekte turnuvaların çok daha dengeli olmasını istediğini belirtti.

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