22 yaşındaki genç iş yerinde ölü bulundu

22 yaşındaki genç iş yerinde ölü bulundu

Samsun'da 22 yaşındaki bir genç, oto yıkama iş yerinde ölü bulundu.

06.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:25
22 yaşındaki genç iş yerinde ölü bulundu

Samsun'da 22 yaşındaki bir genç, oto yıkama iş yerinde ölü bulundu.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye, 22 yaşındaki Oğuzhan Donuk'un oto yıkama iş yerinde cansız bedeni bulundu. Durum polise haber verildi. Donuk'un kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.


Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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