22 yaşındaki Doğan, kanserden öldü (2)
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22 yaşındaki Doğan, kanserden öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın Orhangazi ilçesinde, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Doğan Ata (22) için Ortaköy Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

25.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:39
22 yaşındaki Doğan, kanserden öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın ilçesinde, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Doğan Ata (22) için Ortaköy Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede baba Yakup ile anne Nermin Ata'nın güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Doğan Ata'nın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Hasan BOZBEY/BURSA,  


Kaynak: DHA
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