22 yaşında işitme kaybı olduğunu öğrendi, karateyle hayatı değişti

21.11.2019 12:07 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:07

Zeynep Erdoğan, İşitme Engelli Karate Milli Takımı'yla 3 ay kamp yaptı

İlk kez çıktığı tatamide Avrupa üçüncüsü oldu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, - ÇOCUKLUĞUNDA sokakta top oynarken ailesinden habersiz kursa katılarak başladığı futbolda, 10 yıl Kadın Futbol 1'inci Lig takımlarının kalesini koruyan Zeynep Erdoğan'ın hayatı, 22 yaşında üniversitede öğretim üyesinin kendisindeki işitme kaybını fark etmesiyle değişti. Sakatlanınca futbola ara verip karateye başlayan ve İşitme Engelli Karate Milli Takımı'yla 3 ay kamp yapan Erdoğan, ilk kez çıktığı tatamide Avrupa üçüncüsü oldu.Ankara'da küçük yaşta sokak aralarında top oynayan Zeynep Erdoğan, anne ve babasının eğitimine katkı olsun diye kendisini gönderdiği matematik ve İngilizce kursuna giderken, onlardan habersiz futbol okuluna kayıt oldu. Ailesine haber vermeden başladığı futbolda başarılı olan Erdoğan, Kadın Futbol 1'inci Ligi'nde farklı takımlarda ve milli takımın alt yaş gruplarında forma giydi. Kocaeli Kadın Futbol Takımı'nın kalesini koruyan Zeynep Erdoğan, 4 ay önce lig maçında rakibiyle girdiği pozisyonda sakatlandı.SAKATLANDIĞINA ÜZÜLÜRKEN ENGELLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİAksaray Üniversitesi'nde antrenörlük bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Erdoğan, sağ diz ön çapraz bağlarındaki sakatlığın iyileşmesi için tedavi gördüğü süreçte, öğretim üyesi kendisindeki işitme kaybını fark etti. Kendisine seslenenlere karşılık vermemesi üzerine öğretim üyesi Erdoğan'ı işitme testine yönlendirdi. Sakatlığı nedeniyle futbola ara verdiği dönemde işitme testi yaptıran Zeynep Erdoğan'ın sol kulağında yüzde 69, sağ kulağında da yüzde 62 oranında işitme kaybı belirlendi.3 AYDA AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDUAntrenörlerinin yönlendirmesiyle 3 ay önce karateye başlayan Zeynep Erdoğan, İşitme Engelli Karate Milli Takımı'yla kampa girdi. Kampta iyi bir hazırlık dönemi geçiren Erdoğan, milli takım formasıyla ilk defa Antalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Karate Şampiyonası'nda tatamiye çıktı. Zeynep Erdoğan, şampiyonada kumite kategorisi 68 kiloda Avrupa üçüncülüğünü kazanarak, bronz madalyanın sahibi oldu.HEM KALECİ HEM KARATECİKaratedeki başarısından dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Zeynep Erdoğan, gelecek yıl ekim ayında Malezya'da yapılacak İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası ile 2021'de düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na hazırlandığını söyledi. Karatede uzun yıllar başarısını sürdürmek istediğini vurgulayan Erdoğan, "Üç aydır karate yapıyorum. Milli takımda 3 aydır kamptayım ve Avrupa şampiyonasında üçüncü oldum. Sakatlığım nedeniyle futbola ara verdim, karateye yöneldim. Hem futbol hem karateyi devam ettirmek istiyorum. Karate şu an benim için daha önemli. Futbolda takım olarak bazı zamanlar başarısızlık oluyor ama karate gibi bireysel sporda kendimi daha güçlü hissediyorum. Karate Milli Takımı'yla daha fazla çalışıp gelecek yıl yapılacak Dünya Şampiyonası ve 2021'deki Olimpiyat'ta altın madalya kazanmak istiyorum. Bunu başarabilecek gücümün olduğuna inanıyorum" diye konuştu.22 YAŞINDA İŞİTME KAYBINI FARK ETTİSakatlığı nedeniyle futbol kariyerine kısa süre ara vermek zorunda kaldığını aktaran Zeynep Erdoğan şunları söyledi:

"10 yıldır futbol oynuyorum. Annem ve babam İngilizce, matematik kursuna gönderdiğinde ben onlardan habersiz futbol okuluna başladım. Sokakta futbol oynuyordum hep. Üniversitede öğretmenim işitme engelli olduğumu fark etti. Bana maçlarda seslendiğinde duymuyormuşum. 22 yaşında öğretmenimin fark etmesiyle işitme kaybımı öğrendim. Bilmiyordum işitme kaybı olduğunu, arkadaşlarım önceden seslendiklerinde duymadığımı söylüyordu ama ben ciddiye almıyordum. Testler yapıldığında işitme engelli olduğumu öğrendim."

Kaynak: DHA