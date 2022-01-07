22 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın teknik hazırlıkları tamamlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de gerçekleştirilecek olan 22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın teknik hazırlıkları tamamlandı.

Boks Federasyonu İl Temsilcisi Zafer Çam, AA muhabirine, Kırşehir Spor Salonu'nda 14 Ocak'a kadar devam edecek şampiyonada müsabakaların yarın başlayacağını ifade etti.

Bugün şampiyona ile ilgili teknik hazırlıkların tamamlandığını belirten Çam, "Şampiyonanın ilk gününde Kırşehir Spor Salonu'nda ringlerin düzenlenmesiyle ilgili son hazırlıkları tamamladık. Sporcularımızın bir çoğu ilimize gelerek kalacakları otellere yerleşti." dedi.

Çam, bu akşam Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda federasyon görevlilerince antrenörler, sporcular ve idarecilere müsabakalarda uygulanacak kurallar ve tekniklerle ilgili bilgi vereceğini kaydetti.

AA / Abdullah Yıldız - Spor Haberleri

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