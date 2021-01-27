22 Yaş Altı Türkiye Boks Şampiyonası ertelendi

22 Yaş Altı Türkiye Boks Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, 8-14 Şubat tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 22 Yaş Altı Kadın ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Şampiyonanın yeni tarihi belli olduktan sonra federasyonun resmi sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyuru yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar