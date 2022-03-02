22. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'ne başvurular başladı
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Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin başvuruları başladı.
Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin başvuruları başladı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, festival, 26 Haziran-1 Temmuz arasında sinemaseverlerle buluşacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiği festivale başvuracak adaylar, yarışmaya ilişkin yönetmelik ve form bilgilerine "https://www.turkfilmfestival.de" adresinden ulaşabilecek.
Film başvuruları ise 3 kategoride "https://filmfreeway.com/UluslararasiFrankfurtTurkFilmFestivali" adresinden yapılabilecek.
Festival kapsamında ayrıca 10. Alman Sinemacılar Gözü ile Türk Filmleri Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 25 Mart'a kadar "basvuru-yarisma@turkfilmfestival.de" adresinden, 3. Ulusal Belgesel Film Yarışması'na 31 Mart'a kadar "koordinasyon@turkfilmfestival.de", 14.Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması'na ise 31 Mart'a kadar "kisafilm@turkfilmfestival.de" adresine e-mail yoluyla başvuru yapılabilecek.
Yarışacak eserler, Alman ve Türk sinemacılardan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Yarışmalarda dereceye girenlere, festivalinin kapanış gecesinde ödülleri takdim edilecek.