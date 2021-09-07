"22. Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması"nda onur ve emek ödülleri sahiplerini buldu
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"22. Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması"nda onur ve emek ödülleri sahiplerini buldu

'22. Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması'nda onur ve emek ödülleri sahiplerini buldu
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Kültür Sanat

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek "22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında organize edilen "Belgesel Film Yarışması"nda onur ve emek ödüllerinin sahipleri açıklandı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek "22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında organize edilen "Belgesel Film Yarışması"nda onur ve emek ödüllerinin sahipleri açıklandı.

"Kültürel miras ve korumacılık" temasıyla 16-18 Eylül'de gerçekleştirilecek festival çerçevesinde düzenlenen Belgesel Film Yarışması'nın jüri üyeleri, onur ve emek ödüllerinin sahiplerini belirledi.

Buna göre, Sinema Onur Ödülü araştırmacı, sinema yazarı, eleştirmen, arşivci ve eğitimci Burçak Evren'e, Belgesel Sinema Emek Ödülü ise yönetmen Hakan Aytekin ve akademisyen-yönetmen Özcan Gürbüz'e verildi.

Evren, Aytekin ve Gürbüz'e ödülleri, 18 Eylül'de düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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"22. Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması"nda onur ve emek ödülleri sahiplerini buldu - Haberler
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