22. Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması'nda finalistler belirlendi
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22. Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması'nda finalistler belirlendi

22. Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması'nda finalistler belirlendi
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında organize edilen "Fotoğraf Yarışması"na katılan 600 eser arasından finale kalanlar belirlendi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında organize edilen "Fotoğraf Yarışması"na katılan 600 eser arasından finale kalanlar belirlendi.

"Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla 16-18 Eylül'de gerçekleştirilecek festival çerçevesinde düzenlenen "Fotoğraf Yarışması"nın ön jüri üyeleri, finale kalanları açıkladı.

Buna göre, 3 eserle Bahadır Sansarcı, 2 eserle Aygül Harmancı, Hamed Asgharzadeh Marghmaleki, Deniz Kalaycı, İsmail Serhat Şahin, Levent Ateş, Gökalp Bilici ve birer eserle Ali Aydın, Ali Konak, Ali Mermertaş, Barış Topdemir, Bülent Suberk, Hakan Yaralı, Hossein Javadzadeh, İsa Cıda, Murat İlhan, Mehmet Aslan, Musa Talaşlı, Mustafa Cebecioğlu, Recep Balkaya ve Salih Kuş finalde yarışacak.

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonunda dereceye girecek fotoğraflara ödülleri, 18 Eylül'de düzenlenecek törenle verilecek.

Festival Komitesi Başkanı olan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, finale kalan fotoğrafların sahiplerini kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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