"22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" 16-18 Eylül'de düzenlenecek

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her yıl "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla yapılan "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" bu yıl 16-18 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her yıl "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla yapılan "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" bu yıl 16-18 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Festival Komitesi Başkanlığını üstlenen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve komite üyelerinin katılımıyla Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda, festivalin tarihi ve yan teması belirlendi.

Bu yıl 22'ncisi yapılacak etkinliğin, 16-18 Eylül'de "Ahilik Kültürü" yan temasıyla düzenlenmesi karara bağlandı.

Toplantının ardından açıklama yapan Köse, festivalin tarihini belirlediklerini ve ön hazırlıkları tamamlandıklarını söyledi.

Festivallerin kentlerin hem ekonomisine hem de tanıtımına katkı sağladığına işaret eden Köse, "Bu festivallerin gerçekleştirildiği bölgeye çok boyutlu katkısından dolayı uluslararası alanda bilinirliklerinin ve katılımcı sayılarının artırılması önem taşımaktadır. Pandemi gölgesinde gerçekleştireceğimiz festivalimizi geniş kitlelere ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Köse, festival kapsamında belgesel ve fotoğraf yarışmalarının da düzenleneceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler