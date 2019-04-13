22 ton sahte alkol yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te sahte alkol üreticilerine yönelik yapılan operasyon sonucu 22 ton sahte alkol ele geçirilirken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'e batı illerden yüklü miktarda sahte alkol getirilmesi ile ilgili ihbar alan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurulan bir tır içerisinde yapılan aramada 67 bin 392 adet kutu halinde 22 ton 239 litre kaçak alkol ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA