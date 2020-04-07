22 ton ip yüklü tır kavşakta refüje çarpıp devrildi
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Özbekistan, Karabük, Polis, 3. Sayfa

22 ton ip yüklü tır kavşakta refüje çarpıp devrildi

22 ton ip yüklü tır kavşakta refüje çarpıp devrildi Karabük'te Özbekistan uyruklu sürücünün kullandığı ip yüklü tır, kavşaktan dönüş yaptığı sırada orta refüje çarpması sonucu devrildi.

07.04.2020 20:17 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:19
22 ton ip yüklü tır kavşakta refüje çarpıp devrildi

22 ton ip yüklü tır kavşakta refüje çarpıp devrildi

KARABÜK - Karabük'te Özbekistan uyruklu sürücünün kullandığı ip yüklü tır, kavşaktan dönüş yaptığı sırada orta refüje çarpması sonucu devrildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Demirçelik kavşağında meydana geldi. Özbek uyruklu Rasulbek Sharıpov yönetimindeki yabancı plakalı tır kavşaktan dönüş yaptığı sırada orta refüje çarpması sonucu devrildi. Maske yapımında kullanmak üzere 22 ton ip yüklü olduğu öğrenilen tırın devrildiğini gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü kendi imkanları ile tırdan çıktı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlikleri alırken, trafiğin kontrollü şekilde akışı sağlandı.

Kazanın olduğu bölgeden geçmekte olan Karabük Valisi Fuat Gürel, olayla ilgili polis ekiplerinden bilgi aldı.

Devrilen tır içindeki yükün Gümrük Müdürlüğü yetkilerin gelmesiyle boşaltılma işleminin ardından çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

22 ton ip yüklü tır kavşakta refüje çarpıp devrildi

Kaynak: İHA

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22 ton ip yüklü tır kavşakta refüje çarpıp devrildi
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