22 TEMMUZ NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

22 Temmuz tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 22 Temmuz tarihinin tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 22 Temmuz tarihinde neler oldu? 22 Temmuz dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 22 Temmuz tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

22 TEMMUZ NE GÜNÜ?

Her yıl 22 Temmuz'da kutlanan Dünya Beyin Günü, dünya genelinde beyin sağlığına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Dünya Nöroloji Federasyonu (WFN) öncülüğünde düzenlenen bu özel günde, nörolojik hastalıkların önlenmesi, tanı ve tedavi süreçlerinin önemine dikkat çekiliyor.

2025 yılının teması ise "Nörolojik Sağlık Herkesin Hakkı" olarak belirlendi. Uzmanlar, özellikle stres, uyku bozuklukları, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik gibi etkenlerin beyin sağlığını olumsuz etkilediğine vurgu yaparak, düzenli yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekiyor.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1298 - Falkirk Savaşı: İskoç Komutan William Wallace, Britanya Kralı I. Edward'a yenildi.

1456 - Belgrad Kuşatması: Macar Komutan János Hunyadi, Osmanlı Padişahı II. Mehmed'i yendi.

1875 - Ekinci gazetesinin ilk sayısı basıldı.

1909 - 1879 yılında kurulan Zaptiye Nezareti kapatılarak, "İstanbul Vilayeti ve Emniyet Umumiye Müdüriyeti Teşkilatı'na Dair Kanun" kabul edildi ve Dahiliye Nezareti'ne bağlı Emniyet Umumiye Müdürlüğü kuruldu.

1931 - İthalat sınırlamaları sistemine ilişkin kanun, TBMM'de kabul edildi.

1933 - Wiley Post, Dünya etrafında uçakla tek başına dolaşan ilk insan oldu. 15.596 millik yolculuğu; 7 gün, 18 saat, 45 dakika sürdü.

Bugün ne günü

1946 - DSÖ Anayasası, 61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalandı.

1946 - Kudüs'te İngiliz yönetiminin karargâh olarak kullandığı King David Hoteli bombalandı: 90 kişi öldü.

1948 - 16 yaşından küçük çocukların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaklandı.

1953 - TCDD İşletmesi Kanunu kabul edildi.

1961 - Barzani aşiretlerinin baskılarına dayanamayan 800 Türk, Irak sınırını aşarak Türkiye'ye iltica etti. Gelenler Hakkâri'nin Benekli yaylasına yerleştirildi ve kendilerine uçakla yiyecek maddesi atıldı. Göç daha sonraki günlerde de sürdü.

1964 - Türkiye, İran ve Pakistan arasında, Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Örgütü (RCD) kuruldu.

1965 - Millî İstihbarat Teşkilatı kuruluş kanunu kabul edildi.

1967 - Adapazarı ve Mudurnu'da gece saatlerinde meydana gelen 7,2 şiddetindeki depremde 173 kişi öldü, 1078 ev hasar gördü.

1974 - Kıbrıs Harekâtı: İkinci çıkartma birliği olan 39. Türk Tümeni, Kıbrıs'a çıktı ve havadan inmiş olan birliklerle birleşti. Saat 17:00'de ateşkes ilan edildi. Türk birlikleri, Lapta-Girne-Lefkoşa üçgeni içerisinde Cenevre Görüşmeleri'nin sonucunu beklemeye başladı.

Tarihte bugün ne oldu

1980 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) eski Başkanı ve Maden-İş Genel Başkanı Kemal Türkler öldürüldü.

1992 - Kolombiyalı uyuşturucu taciri Pablo Escobar, Medellin yakınlarındaki lüks hapishaneden kaçtı.

1998 - Türkiye, AB politikasının özünü oluşturacak şekilde hazırlamış olduğu "Türkiye AB ilişkilerini Geliştirme Stratejisi" başlıklı raporunu bir nota eşliğinde, AB Komisyonu ve Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'ne gönderdi.

2002 - DSP'den istifalar, Meclis'te de temsil edilen yeni bir parti oluşumuna dönüştü. Yeni Türkiye Partisi, İsmail Cem'in Genel Başkanlığında 63 Milletvekilinin katılımıyla kuruldu.

2002 - İsrail, Hamas'ın silahlı birlikler komutanı Salah Shehade ve 14 sivili öldürdü.

2003 - Fransa'daki Eyfel Kulesi'nde yangın çıktı.

2003 - Özel güçler desteğindeki ABD birliklerinin Musul'da gerçekleştirdiği bombalamada, Saddam Hüseyin'in oğulları Uday Hüseyin, Kusay Hüseyin, Kusay'ın 14 yaşındaki oğlu ve bir koruma görevlisi öldürüldü.

22 Temmuz ne günü

2004 - Pamukova tren kazası gerçekleşti. Sakarya'nın Pamukova ilçesi sınırlarında Ankara-İstanbul arasında hızlandırılmış tren seferini yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı tren aşırı hızdan dolayı raydan çıkarak, toplam 230 yolcudan 41 kişinin ölümüne, 89 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

2007 - Türkiye genel seçimleri yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi, %46,66 oy oranı ile 341 milletvekili çıkardı ve tekrar tek başına iktidar oldu.

2008 - Bosna Savaşı'nda savaş suçlusu olan Radovan Karadzic, Sırbistan'da yakalandı.

2015 - Ceylanpınar saldırısı gerçekleştirildi.

2016 - Almanya'nın Münih şehrinin Moosach kesiminde 2016 Münih saldırıları meydana geldi.

2024 - 22 Temmuz günü Japonya'da "resmi olarak" One Piece günü ilan edildi.