22 Temmuz 2021 Haberleri
22 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- Turistik beldede hortum, plajı birbirine kattı! Uçan şemsiyeler 3 vatandaşı yaraladı
- Plan yapanlar dikkat! İstanbul, Kocaeli ve Adana'daki plajlarda denize girmek yasaklandı
- Vaka artışı sonrası Bakan Koca'dan uyarı üstüne uyarı: Yarın daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız
- Kaldırımda yürürken tabancayla öldürüldü, köpeği bir an olsun başından ayrılmadı
- Hadise, New York Times fotoğrafını paylaştı: Kadınların sesini daha çok duyacaksınız
- Artvin Murgul'da sele kapılan bir kişi kayıp
- Tuba Büyüküstün'den hayranlarına üzen haber! Koronavirüse yakalandı, dizisinin çekimleri durduruldu
- Denize girmenin yasaklandığı Kandıra'da bir kişi dalgalara kapılarak boğuldu
- Taksicilerden taksimetre tezgahı! Müşterinin cebinden pes dedirten yöntemle fazla para aldılar
- Tatilcilerle birlikte nüfusu 6 milyona çıkan Muğla'da vaka sayısında yüzde 100 artış
- Gökyüzünden alev topu düştüğünü gören köylülerin ihbarı üzerine yapılan aramada bir ize rastlanmadı
- Bungee jumping yaparken verilen komutu yanlış anlayıp atlayan kadın hayatını kaybetti
- Sivasspor'dan dev adım! Temsilcimiz, Konferans Ligi'nde Petrocub'u Moldova'da 1-0 mağlup etti
- Kara bulutlar henüz dağılmadı! Meteoroloji'den çok sayıda il için şiddetli yağış uyarısı
- Barcelona'dan görülmemiş disiplin kuralları! Futbolculara saç boyatmak ve sıra dışı kıyafetler giymek yasaklandı
- Şile'de dehşet anları! Hayatlarını kurtarmaya çalışan cankurtaranı bıçakladılar
- Küresel internet kesintisi ünlü firmalara ait web sitelerini hizmet dışı bıraktı
- Deplasman golü kuralının kalktığı Şampiyonlar Ligi'nde Aslan nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller
- Kapalı Maraş tartışmalarına Rusya da katıldı! Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova: Statüyle ilgili yeni adım endişe yaratır
- Son Dakika: Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolan tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu
- Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 9 bin 586 yeni vaka tespit edildi
- Galatasaray, 5-1 yenildiği PSV'yi eleyemezse Beşiktaş'ın kasasına para yağacak
- Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı! Eğlenceli hallerine beğeni yağıyor
- G.Saray ve F.Bahçe'yi geri çeviren Paulinho, hatırı sayılır bir maaşa Al Ahli'ye imza attı
- Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek
- Bakan Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı! Siirt alarm veriyor
- Mesut Özil'in 10 numaralı forması Emile Smith Rowe'a verildi
- Bayramda bir üzücü haber daha! 2 kardeş kazada yaşamını yitirdi
- Fenerbahçeli Serdar Aziz, maaşında indirim yaptığı iddialarını sert şekilde yalanladı
- Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu
- Midibüsle çarpışan motosikletteki anne feci şekilde hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı
- TFF'nin yabancı sınırı en çok yerli futbolculara ve menajerlere yaradı! İşte kazançlarındaki dev artış
- Artvin'de sel dere kenarındaki bir evi böyle önüne katıp götürdü
- Süper Lig'e bir yıldız daha geldi! Ahmed Musa resmen Fatih Karagümrük'te
- Filmlere konu olacak dolandırıcılık! Türkiye'den Çin'e 36 milyon dolarlık bakır görünümlü kaldırım taşı gönderdiler
- Selçuk Tektaş'ın vefatı derinden sarstı! Ece Erken'den küs olduğu Alişan'a barışma teklifi
- Arhavi'de 2 metreye kadar yükselen sular çekilince bilançonun büyüklüğü ortaya çıktı
- Cristiano Ronaldo'nun eski güzel aşkı Irina Shayk'ın ayna karşısından yaptığı paylaşım nefes kesti
- Tatil nedeniyle tıka basa dolu olan Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem
- Trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen çift ve iki çocuğu gözyaşlarıyla toprağa verildi
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SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.