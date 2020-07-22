22 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
22 Temmuz 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Teknik Analiz
00:30 Aktüel Futbol
02:00 Stadyum
02:30 Spor Artı
04:00 TFF 1. Lig Özetler
04:00 Brighton & Hove Albion - Newcastle United
04:30 Süper Lig Özetler
05:00 La Liga Özetler
05:40 Süper Lig Özetler
05:45 Arsenal - Manchester City
06:10 La Liga Özetler
06:15 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşması Manchester United
06:15 Manchester United - Chelsea
06:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Aktüel Futbol
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:20 Süper Lig Özetler
12:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşması Manchester United
15:30 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşması Arsenal - Manchest
16:00 Spor Bülteni
16:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
16:30 Arsenal - Manchester City
16:55 Takvim Yaprakları
17:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
19:30 Dünyanın Klasikleri
20:00 La Liga Özetler
20:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar
20:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
21:00 Aktüel Futbol
21:00 İleri Üçlü
23:00 Spor Artı
Kaynak: InterSinema.com