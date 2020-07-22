22 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Teknik Analiz 00:30 Aktüel Futbol 02:00 Stadyum 02:30 Spor Artı 04:00 TFF 1. Lig Özetler 04:00 Brighton & Hove Albion - Newcastle United 04:30 Süper Lig Özetler 05:00 La Liga Özetler 05:40 Süper Lig Özetler 05:45 Arsenal - Manchester City 06:10 La Liga Özetler 06:15 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşması Manchester United 06:15 Manchester United - Chelsea 06:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 06:55 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Aktüel Futbol 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 10:55 Efsanelerin İzinde 11:00 Spor Manşet 12:20 Süper Lig Özetler 12:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 12:50 Takvim Yaprakları 12:55 Hava Durumu 13:00 Spor Bülteni 13:55 Efsanelerin İzinde 13:55 Spor Kitaplığı 14:00 Spor Stüdyosu 14:00 TBMM-TV 15:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşması Manchester United 15:30 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşması Arsenal - Manchest 16:00 Spor Bülteni 16:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 16:30 Arsenal - Manchester City 16:55 Takvim Yaprakları 17:00 Gündem Futbol 18:00 Spor Merkezi 19:30 Dünyanın Klasikleri 20:00 La Liga Özetler 20:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar 20:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 21:00 Aktüel Futbol 21:00 İleri Üçlü 23:00 Spor Artı Kaynak: InterSinema.com