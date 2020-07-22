22 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
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22 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı

22 Temmuz 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

22 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
22.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 22.07.2020 06:46

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Teknik Analiz

00:30 Aktüel Futbol

02:00 Stadyum

02:30 Spor Artı

04:00 TFF 1. Lig Özetler

04:00 Brighton & Hove Albion - Newcastle United

04:30 Süper Lig Özetler

05:00 La Liga Özetler

05:40 Süper Lig Özetler

05:45 Arsenal - Manchester City

06:10 La Liga Özetler

06:15 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşması Manchester United

06:15 Manchester United - Chelsea

06:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Aktüel Futbol

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:20 Süper Lig Özetler

12:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

13:55 Spor Kitaplığı

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşması Manchester United

15:30 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşması Arsenal - Manchest

16:00 Spor Bülteni

16:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

16:30 Arsenal - Manchester City

16:55 Takvim Yaprakları

17:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

19:30 Dünyanın Klasikleri

20:00 La Liga Özetler

20:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar

20:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

21:00 Aktüel Futbol

21:00 İleri Üçlü

23:00 Spor Artı

Kaynak: InterSinema.com

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