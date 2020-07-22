22 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı
22 Temmuz 2020 Çarşamba günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
22.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 22.07.2020 06:46
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi
00:45 Bay Yanlış
01:15 Sen Çal Kapımı
01:30 Bay Yanlış
02:45 Çalgı Çengi İkimiz
03:15 Temizlik Benim İşim
03:45 Zuhal Topal’la Sofrada
04:30 Zuhal Topal’la Sofrada
06:15 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
10:45 Bay Yanlış
13:30 Yaparsın Aşkım
16:30 Sen Çal Kapımı
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Çalgı Çengi İkimiz
20:00 Sen Çal Kapımı
22:15 Sen Çal Kapımı
23:45 Bay Yanlış
Kaynak: InterSinema.com