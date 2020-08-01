22 takımlı Süper Lig için gözler TFF'ye çevrildi
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22 takımlı Süper Lig için gözler TFF'ye çevrildi

TFF, bazı kulüplerin yapmış olduğu 'Süper Lig 22 takım olsun' önerisini gelecek hafta yönetim kurulu toplantısında değerlendirecek.

22 takımlı Süper Lig için gözler TFF'ye çevrildi
01.08.2020 17:52 | Son Güncelleme: 01.08.2020 18:07

TFF, bazı kulüplerin yapmış olduğu 'Süper Lig 22 takım olsun' önerisini gelecek hafta yönetim kurulu toplantısında değerlendirecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçen çarşamba günü yaptığı yönetim kurulu toplantısında, Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılması kararı çıkmıştı. Gelecek sezon Süper Lig'in 21 takımla oynanması kararı sonrası bazı kulüplerin '22 takımlı lig' başvurusu için federasyon, bayramdan sonra toplanacak. Yönetim kurulu, kendilerine iletilen bu konu hakkında görüşeceği öğrenildi.

(Bozhan Memiş/İHA)

Kaynak: İHA

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