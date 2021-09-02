22. Sünnet Şenliği'nde doyasıya eğlendiler!
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22. Sünnet Şenliği'nde doyasıya eğlendiler!

22. Sünnet Şenliği'nde doyasıya eğlendiler!
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi'nin 22. Sünnet Şenliği etkinlikleri kapsamında düzenlenen kına gecesi ve düğünde sünnet çocukları ve aileleri doyasıya eğlendi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli'nin de aile ve çocuklarla birlikte oynadığı etkinlikte ortaya renkli görüntüler çıktı. Etkinliğin açılışında konuşan Başkan Gerenli, "Bir kentte çocuklar gülüyorsa, o kentin geleceği güzel olacak demektir" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin kısıtlamalar nedeniyle geçen yıl ara vermek zorunda kaldığı, bu yıl ise kaldığı yerden devam ettiği 22. Sünnet Şenliği'nde eğlence doruğa çıktı. Gündüz gerçekleştirilen sünnet alayının ardından akşam Kapalı Pazar Yeri ve Semt Merkezi'nde kına gecesi ve düğün yapıldı. Sünnet çocukları ve ailelerinin katıldığı etkinlikte, Lüleburgaz Belediye Başkanı Yardımcısı Leyla Güncer, Lüleburgaz Belediye Meclis Üyeleri Burcu Sabancılar, Ali Aydemir, Halime Gülcan Ayışığı, İlhami Zafer Girgin, Gökdeniz Sezer, Nihal Organ ve daire müdürleri yer aldı.

Çocuklara sünnet hediyesi

Başkan Gerenli'nin çocuklarla doyasıya oynadığı kına gecesi ve düğünde 37 sünnet çocuğuna hediyeleri Başkan Gerenli ve eşi Aysu Yetim Gerenli tarafından verildi. Bununla birlikte çocuklara aileleri tarafından teker teker kına yakıldı. Bazı miniklerin kınadan korktuğu görülürken, ortaya keyifli görüntüler çıktı.

"Çocuklar gülüyorsa o kentin geleceği güzeldir"

Sünnet şenliği muhteşem bir organizasyonla sona ererken Başkan Gerenli, "22. Sünnet Şenliği'mizi çocuklarımız ve aileleriyle birlikte doyasıya eğlenerek kutladık. Bir kentte çocuklar gülüyorsa, o kentin geleceği güzel olacak demektir. Çocuklarımızın gülmesi, geleceğimizin güzel olması için her şeyimizi ortaya koyarak çalışmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız çocuklar" dedi. Bununla birlikte Başkan Gerenli, eğitimin önemine dikkat çekerek, ailelere çocuklarını mutlaka okutmalarını ve eğitimlerini kesinlikle aksatmamaları isteğinde bulundu.

Kaynak: Bültenler

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