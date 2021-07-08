22 suç kaydı bulunan şahıs üzerinde kurusıkı tabanca ile yakalandı
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22 suç kaydı bulunan şahıs üzerinde kurusıkı tabanca ile yakalandı

22 suç kaydı bulunan şahıs üzerinde kurusıkı tabanca ile yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da polisin uygulaması sırasından yakalanan ve 22 suç kaydı bulunduğu belirlenen şahsın üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polisin uygulaması sırasından yakalanan ve 22 suç kaydı bulunduğu belirlenen şahsın üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından il genelinde uygulama ve kontroller yapıldı.

Gümüskent mevkii Cavdarlı yol ayrımında gece yarısı yapılan uygulamada 03 ACG 788 plaka sayılı araç içerisinde 22 suç kaydı bulunan Sadık T. isimli şahıs, üzerinde bulunan bir adet kurusıkı tabanca ile yakalandı. Şahıs gerekli işlemlerin takibi için Kocatepe Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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