22 Şubat Pazartesi hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, hava fırtınalı mı olacak? Yağmurlu mu olacak? Hava sisli, güneşli mi olacak? İşte 19 Şubat 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 22 Şubat Pazartesi hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

22 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güney Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya'nın batı kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 12°C Az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C Az bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C Az bulutlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 6°C Az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C Az bulutlu

İZMİR °C, 15°C Az bulutlu

MANİSA °C, 15°C Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 17°C Az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C Az bulutlu, batı kıyıları yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 14°C Az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 8°C Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C Az bulutlu

KONYA °C, 8°C Az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 7°C Az bulutlu

DÜZCE °C, 13°C Az bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C Az bulutlu

AMASYA °C, 11°C Az bulutlu

RİZE °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 11°C Az bulutlu

TRABZON °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZİNCAN °C, 6°C Az bulutlu

ERZURUM °C, -2°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -3°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 1°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 11°C Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C Az bulutlu

SİİRT °C, 8°C Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C Az bulutlu

22 ŞUBAT PAZARTESİ İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ KAR YAĞACAK MI?

z bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

22 ŞUBAT PAZARTESİ ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ KAR YAĞACAK MI?

Bölge geneli az bulutlu ve açık, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

22 ŞUBAT PAZARTESİ İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ KAR YAĞACAK MI?

Bölge geneli parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde pus, Balıkesir'in iç kesimlerinde yer yer sis hadisesi görülecektir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey ve doğulu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

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