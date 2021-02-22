22 Şubat Pazartesi hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, hava fırtınalı mı olacak? Yağmurlu mu olacak? Hava sisli, güneşli mi olacak? İşte 19 Şubat 2021 günlük hava durumu tahminleri!
Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 22 Şubat Pazartesi hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?
22 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güney Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya'nın batı kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?
MARMARA BÖLGESİ
EDİRNE °C, 12°C Az bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 10°C Az bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C Az bulutlu
EGE BÖLGESİ
A.KARAHİSAR °C, 6°C Az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C Az bulutlu
İZMİR °C, 15°C Az bulutlu
MANİSA °C, 15°C Az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
ADANA °C, 17°C Az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C Az bulutlu, batı kıyıları yer yer parçalı bulutlu
HATAY °C, 14°C Az bulutlu
ISPARTA °C, 13°C Az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ANKARA °C, 8°C Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 7°C Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C Az bulutlu
KONYA °C, 8°C Az bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ
BOLU °C, 7°C Az bulutlu
DÜZCE °C, 13°C Az bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C Az bulutlu
AMASYA °C, 11°C Az bulutlu
RİZE °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 11°C Az bulutlu
TRABZON °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ERZİNCAN °C, 6°C Az bulutlu
ERZURUM °C, -2°C Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -3°C Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 1°C Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
DİYARBAKIR °C, 11°C Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C Az bulutlu
SİİRT °C, 8°C Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C Az bulutlu
22 ŞUBAT PAZARTESİ İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ KAR YAĞACAK MI?
z bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
22 ŞUBAT PAZARTESİ ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ KAR YAĞACAK MI?
Bölge geneli az bulutlu ve açık, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
22 ŞUBAT PAZARTESİ İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ KAR YAĞACAK MI?
Bölge geneli parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde pus, Balıkesir'in iç kesimlerinde yer yer sis hadisesi görülecektir.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Kuzey ve doğulu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.