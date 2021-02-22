22 Şubat Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta neden eleme olmadı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

22 Şubat Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta neden eleme olmadı?

22.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:09
22 Şubat Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta neden eleme olmadı?

Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen 22 Şubat Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta neden eleme olmadı? Gelinim Mutfakta son bölüm özeti! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında 1. kim oldu? 19 Şubat Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta neden eleme olmadı?

22 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?

Hafta içi her gün 13.00'de Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta 19 Şubat Cuma günü Esra çeyrek altının sahibi oldu. 86 puanla, 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziğin sahibi Ayten oldu.

GELİNİM MUTFAKTA NEDEN ELEME OLMADI?

19 Şubat 2021 Cuma günü Gelinim Mutfakta programına bu hafta eleme olmadı. 19 Şubat 2021 Cuma günü haftanın birincisi olup altın bileziklere sahip olan gelin Ayten oldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Hulusi Akar Özlem Zengin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Onur Akay Meltem Miraloğlu İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Osman Özköylü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Pkk İran Göztepe Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 22 Şubat Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta neden eleme olmadı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 14:09:37. #1.14#
title