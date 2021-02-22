22 Şubat Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta neden eleme olmadı?

Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen 22 Şubat Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta neden eleme olmadı? Gelinim Mutfakta son bölüm özeti! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında 1. kim oldu? 19 Şubat Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta neden eleme olmadı?

22 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?

Hafta içi her gün 13.00'de Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta 19 Şubat Cuma günü Esra çeyrek altının sahibi oldu. 86 puanla, 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziğin sahibi Ayten oldu.

GELİNİM MUTFAKTA NEDEN ELEME OLMADI?

19 Şubat 2021 Cuma günü Gelinim Mutfakta programına bu hafta eleme olmadı. 19 Şubat 2021 Cuma günü haftanın birincisi olup altın bileziklere sahip olan gelin Ayten oldu.