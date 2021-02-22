22 Şubat Doya Doya Moda kim kazandı? 22 Şubat Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 22 Şubat Doya Doya Moda Puan Durumu!
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22 Şubat Doya Doya Moda kim kazandı? 22 Şubat Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 22 Şubat Doya Doya Moda Puan Durumu!

22.02.2021 17:39 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:43
22 Şubat Doya Doya Moda kim kazandı? 22 Şubat Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 22 Şubat Doya Doya Moda Puan Durumu!

TV8'in en çok izlenen moda programı, Doya Doya Moda bu hafta da hız kesmeden devam ediyor! Programda konsept değişikliğine gidildi ve eskisi gibi yalnızca kızlar yarışıyor! Ünlü manken Ivana Sert'in de jüri olarak katıldığı, 22 Şubat Doya Doya Moda kim kazandı? 22 Şubat Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 22 Şubat Doya Doya Moda Puan Durumu!

Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV 8 Doya Doya Moda'da yeni hafta başladı. İkili takım olarak yarışan kadınlar ve erkekler diğer 5 takımı geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele edecek! Bugün Doya Doya Modakonseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 18 Şubat Doya Doya Moda kim kazandı? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 18 Şubat Doya Doya Moda puan durumu!

DOYA DOYA MODA 500 TL'Yİ KİM KAZANDI?

Geçen haftalarda konseptte değişikliğe gidildi ve yeni bir rekabet daha eklendi! Artık yarışmacılar her gün arkadaşları için puan verecek ve en yüksek puanı alan kişiye 500 TL artı ödül para verilecek. Bu parayı bugün

22 ŞUBAT DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

22 Şubat Pazartesi, kızlar konsepti en güzel şekilde oluşturmak ve jürilere beğendirmek için kıyasıya mücadele etti. Kızlarda günün birincisi 16 puanla Özde oldu.

22 ŞUBAT DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU!

Rabia: 11

Özde:16

Rüya: 11

Elif: 16

Birben: 10

Ceren: 15

Ayça: 9

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