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22 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

Trabzonspor TFF 1. LİG14: 00 BB Erzurumspor - Bursaspor14: 00 Cesar Grup Ümraniyespor - Keçiörengücü16: 30 Akhisarspor - Karagümrük19: 00 Adana Demirspor -AltınorduFENERBAHÇE11: 30 Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray...

22.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 22.02.2020 09:26
22 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

İttifak Holding Konyaspor

17: 00 Göztepe - Gaziantep FK

20: 00 Beşiktaş - Trabzonspor 

TFF 1. LİG14: 00 BB Erzurumspor - Bursaspor14: 00 Cesar Grup Ümraniyespor - Keçiörengücü16: 30 Akhisarspor - Karagümrük19: 00 Adana Demirspor -Altınordu

FENERBAHÇE11: 30 Sarı-lacivertli ekip, maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

GALATASARAYSarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

BASKETBOL-Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi-13: 00 Çankaya Üniversitesi - Hatay Büyükşehir Belediye Kulübü14: 00 Galatasaray - Canik Bld. 16: 00 Kayseri - Orman G. (K)17: 00 İzmit Bld. - Botaş (K)

VOLEYBOL-Efeler Ligi-17: 30 Spor Toto - Galatasaray HDI Sigorta

BİSİKLETUluslararası bisiklet yarışı Tour of Antalya'nın 3'üncü gününde 101.6 km.'lik Aspendos - Termessos etabı koşulacak.

AVRUPADAN FUTBOL15.00 Celta Vigo - Leganes (Okay Yokuşlu)15.30 Brentford - Blackburn Rovers (Halil Dervişoğlu)17.30 Werder Bremen - Borussia Dortmund (Nuri Şahin, Ömer Toprak)17.30 Freiburg - Fortuna Düsseldorf (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)18.00 Crystal Palace - Newcastle United (Cenk Tosun)20.00 Standard Liege - Royal Antwerp (Sinan Bolat)20.30 Schalke 04 - Leipzig (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)20.30 Leicester City - Manchester City (Çağlar Söyüncü)21.45 Feyenoord - Fortuna Sittard (Oğuzhan Özyakup) 22.45 Fiorentina - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

 


Kaynak: DHA
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