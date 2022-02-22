22 Şubat 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 22 Şubat Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete atamalar listesi!

22 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 22 Şubat Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 22 Şubat 2022 SalıResmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER

–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Biyoteknolojisi Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/3)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2021 Tarihli ve E: 2021/59, K: 2021/90 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2022 Tarihli ve 2018/24998 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2022 Tarihli ve 2018/25664 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2022 Tarihli ve 2019/16560 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

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