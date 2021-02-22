22 Şubat 2021 Tv 2 Yayın Akışı

22 Şubat 2021 Pazartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:30 Çocuklar Duymasın

03:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

05:00 Yabancı Damat

05:00 Rehber

06:00 İkizler Memo-Can

06:00 Kavak Yelleri

08:00 Çatı Katı Aşk

09:00 Akasya Durağı

10:45 Evim Şahane

11:45 Evim Şahane

12:30 Çok Gezenti

13:30 Çalıkuşu

14:00 Rehber

15:15 Senden İyi Yok

16:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:45 Çocuklar Duymasın

19:45 Kelime Oyunu

21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir

21:15 Yalan Dünya

23:45 Kanıt

Kaynak: InterSinema.com