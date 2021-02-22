22 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
22 Şubat 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:00 Altınordu - Adanaspor A.Ş.
05:05 Teknik Analiz
06:40 Süper Lig Özetler
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Teknik Analiz
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Stadyum
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
12:30 Spor Bülteni
13:00 Spor Bülteni
13:25 Tuzlaspor A.Ş - Beypiliç Boluspor
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Hafta Sonu
16:00 Gündem Futbol
16:55 Spor Kitaplığı
17:00 Aktüel Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Bursaspor
20:00 Spor Akşamı
21:00 Stadyum
23:05 Taktik Analiz
Kaynak: InterSinema.com