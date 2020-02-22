22 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

22.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 22.02.2020 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Taraftar

00:00 Futbolun Şehirleri

00:00 Maç Saati

01:00 Maç Sonu

01:00 Maç Saati

01:45 Süper Lig Maç Sonu

02:00 Süper Lig Maç Sonu

02:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

03:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

03:45 Maç Saati

04:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

04:30 Maç Sonu

04:45 Süper Lig Maç Sonu

05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

06:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

06:00 Taraftar

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:30 Maç Sonu

10:45 Süper Lig Maç Sonu

11:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

12:00 Maç Saati

12:00 Futbolun Şehirleri

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

13:45 Maç Saati

14:00 Taraftar

14:35 Maç Başlıyor

15:00 Derbi Haftası

15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

16:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

16:00 Maç Önü

17:00 Maç Başlıyor

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

17:00 Haftanın Öyküleri

17:30 Süper Lig Top 10

17:45 TFF 1. Lig Top 10

18:00 Taraftar

18:00 Süper Lig Maç Önü

18:00 Futbolun Şehirleri

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:30 Maç Önü

20:00 Beşiktaş - Trabzonspor

20:00 DG Sivasspor - A. Alanyaspor

20:45 Devre Arası

21:00 DG Sivasspor - A. Alanyaspor

21:00 Beşiktaş - Trabzonspor

21:15 Devre Arası

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:00 Maç Sonu

22:30 Süper Lig Maç Sonu

23:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

23:45 Maç Sonu

Kaynak: InterSinema.com