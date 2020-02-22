22 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
22 Şubat 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Taraftar
00:00 Futbolun Şehirleri
00:00 Maç Saati
01:00 Maç Sonu
01:00 Maç Saati
01:45 Süper Lig Maç Sonu
02:00 Süper Lig Maç Sonu
02:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
03:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
03:45 Maç Saati
04:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
04:30 Maç Sonu
04:45 Süper Lig Maç Sonu
05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
06:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
06:00 Taraftar
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:30 Maç Sonu
10:45 Süper Lig Maç Sonu
11:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
12:00 Maç Saati
12:00 Futbolun Şehirleri
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
13:45 Maç Saati
14:00 Taraftar
14:35 Maç Başlıyor
15:00 Derbi Haftası
15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
16:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
16:00 Maç Önü
17:00 Maç Başlıyor
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
17:00 Haftanın Öyküleri
17:30 Süper Lig Top 10
17:45 TFF 1. Lig Top 10
18:00 Taraftar
18:00 Süper Lig Maç Önü
18:00 Futbolun Şehirleri
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:30 Maç Önü
20:00 Beşiktaş - Trabzonspor
20:00 DG Sivasspor - A. Alanyaspor
20:45 Devre Arası
21:00 DG Sivasspor - A. Alanyaspor
21:00 Beşiktaş - Trabzonspor
21:15 Devre Arası
22:00 Süper Lig Maç Özetleri
22:00 Maç Sonu
22:30 Süper Lig Maç Sonu
23:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
23:45 Maç Sonu