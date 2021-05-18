22. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivalinin biletleri talep gördü

21 Haziran'da 22. kez düzenlenecek olan Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin satışa sunulan biletlerin yarısı tükendi.

21 Haziran'da 22. kez düzenlenecek olan Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin satışa sunulan biletlerin yarısı tükendi.

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen festivalde biletler Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgın sebebiyle biletleri online ve gişeden satışa sunuldu.

Dün online olarak, bugün de gişeden satışa sunulan festival biletlerinin yarısının tükendiği, satışların devam ettiği belirtildi.

Kısıtlı sayıda izleyicinin ağırlanacağı ve tüm önlemlerin alınacağı festival bu yıl Türkiye'nin birçok ilinden 9 devlet tiyatrosu, 7 özel tiyatro ve 1 şehir tiyatrosunun katılımıyla 18 farklı oyuna ev sahipliği yapacak.

Festivalin açılışında Tiyatro Kare'nin duygusal komedisi "Ağaçlar Ayakta Ölür" adlı oyun sahnelenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt