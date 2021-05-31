22. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin ikinci haftasında beş oyun sahnelenecek

Bu yıl 22'incisi düzenlenen Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin ikinci haftasında 5 oyun beğeniye sunulacak.

Bu yıl 22'incisi düzenlenen Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin ikinci haftasında 5 oyun beğeniye sunulacak.

Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları iş birliğiyle gerçekleştirilen festival kapsamında, yerli ve yabancı oyunlar sahnelenmeye devam ediyor.

Sivas Devlet Tiyatrosu'nun Kendime Kıyamam, Tiyatro Kedi'nin Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını oyunları Merkez Park Amfi Tiyatroda; Ankara Devlet Tiyatrosunun Sonsuzluk Kitabevi, Van Devlet Tiyatrosunun Penceredeki Atlar, Kuzgun Yapımın Tuna Kıvrımı adlı oyunları Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde 31 Mayıs – 6 Haziran'da tiyatro severlerle buluşacak.

Merkez Park Amfi Tiyatro'daki oyunlar saat 21.00'de, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyunlar saat 20.00'de perdelerini açacak.

İnsanlığın yaşamın çarkı içinde öğütülüp yok olduğu zamanlarda, hiçliğe boyun eğmek yerine, sonsuz olmak isteyen adamın tuhaf hikayesini anlatan "Sonsuzluk Kitapevi" oyunu bugün ve yarın; savaşın ve açtığı delice yaraların post modern bir yansımalarını konu eden Penceredeki Atlar oyunu 3 - 4 Haziran; giderek yalnızlaşan ve güvenden yoksun yaşayan modern insanın trajedisini anlatan Tuna Kıvrımı oyunu 6 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

Evliliği anlatırken entelektüel bir eğlence olarak yorumlayan komedi oyunu "Kendime Kıyamam" 1-2 Haziran'da, 19. yüzyıl İstanbul'unda Aksaray'da geçen emsalsiz bir aşkın öyküsünü konu edinen Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını oyunu 4-5 Haziran'da sahneye konulacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısıtlı sayıda izleyicinin ağırlanacağı festivalde, yurt içinden 9 devlet tiyatrosu, 7 özel tiyatro ve 1 şehir tiyatrosunun katılımıyla 18 oyun sahnelenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa