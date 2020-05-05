22 pozitif vakanın çıktığı mahallede kısmi karantina
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22 pozitif vakanın çıktığı mahallede kısmi karantina

22 pozitif vakanın çıktığı mahallede kısmi karantina
05.05.2020 18:50 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:50

KAYSERİ'nin Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesinde, sağlık taramasından geçirilen 7 aileden 22 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, evleri karantina altına alındı.

KAYSERİ'nin Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesinde, sağlık taramasından geçirilen 7 aileden 22 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, evleri karantina altına alındı.

Sağlık ekipleri, 1595 nüfuslu mahallede sağlık taraması yaptı. Yapılan test çalışmasında 7 farklı evde oturan 22 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif olanlar hastaneye kaldırılırken, 7 ev karantina altına alındı. Jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak, 7 eve giriş ve çıkışları yasakladı. Mahalleye giriş ve çıkışlar ise kontrollü sağlanıyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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