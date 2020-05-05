22 pozitif vakanın çıktığı mahallede kısmi karantina

KAYSERİ'nin Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesinde, sağlık taramasından geçirilen 7 aileden 22 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, evleri karantina altına alındı.

KAYSERİ'nin Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesinde, sağlık taramasından geçirilen 7 aileden 22 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, evleri karantina altına alındı.

Sağlık ekipleri, 1595 nüfuslu mahallede sağlık taraması yaptı. Yapılan test çalışmasında 7 farklı evde oturan 22 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif olanlar hastaneye kaldırılırken, 7 ev karantina altına alındı. Jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak, 7 eve giriş ve çıkışları yasakladı. Mahalleye giriş ve çıkışlar ise kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: DHA