22 plakalı Edirne'de 02.02.2022'de evlendiler

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin kurtuluşunun 100'üncü yılına girilmesi ve plaka kodunun da 22 olması nedeniyle ilan edilen '2022 Edirne Yılı'na özel '02.02.2022' tarihini alan 5 çiftin nikahı, belediyede kıyıldı. Tuğba Uyraker ile evlenen Hakan Sönmez (25), "Tarihi isteyerek aldık. Edirne hatırası olarak bu tarih bizim için çok önemli olacak" dedi.

Kentin kurtuluşunun 100'üncü yılı nedeniyle 2022, Edirne Belediyesi'nde alınan kararla 'Edirne Yılı' olarak ilan edildi. Hem 2022'nin 'Edirne Yılı' hem de kentin plaka kodunun 22 olması nedeniyle 5 çift, nikahları için '02.02.2022'ye randevu aldı. Edirne Belediyesi'nde gerçekleştirilen törende hayatlarını birleştiren çiftler, tarihin kendileri için özel olduğunu söyledi.