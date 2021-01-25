22 ocak gelinim mutfakta kim elendi? 22 ocak gelinim mutfakta kim birinci oldu?
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22 ocak gelinim mutfakta kim elendi? 22 ocak gelinim mutfakta kim birinci oldu?

25.01.2021 15:32 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:37
22 ocak gelinim mutfakta kim elendi? 22 ocak gelinim mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında 22 Ocak elenen ve kazanan isim belli oldu. İzleyenler Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında 22 ocak gelinim mutfakta kim elendi? 22 ocak gelinim mutfakta kim birinci oldu? merak ediyor.

Yeni yılla birlikte Seda Sayan'ın sunuculuğunu yapmaya başladığı Gelinim Mutfakta programında Zeynep Kalyon Gökçe-Yasemin Gökçe, Gizem Sancaktar-Semra Sancaktar, Aysun Kuşatan-Nurten Kuşatan ve Sibel Çağlar-Saniye Erçel birinci olmak için yarıştı. Hafta içi her gün saat 13.00'da yayınlanan Gelinim Mutfakta programında 22 ocak gelinim mutfakta kim elendi? 22 ocak gelinim mutfakta kim birinci oldu? İşte detaylar!

22 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Rekabetin hat safhada olduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında geçen haftanın elenen ve kazanıp bilezikleri alan yarışmacılar belli oldu. 22 ocak Gelinim Mutfakta'da Aysun, Sibel, Gizem ve Zeynep'in geçirdiği ateşli mücadelenin ardından 22 Ocak final günü elenen kişi Gizem Sancaktar ve kayınvalidesi Semra Sancaktar oldu. 22 Ocak final akşamında uzun zamandır Gelinim Mutfakta'da olan dikkat çeken yarışmacı Gizem Sancaktar'ın olması takım arkadaşlarını hüzünlendirdi.

22 ocak gelinim mutfakta kim elendi? 22 ocak gelinim mutfakta kim birinci oldu?

22 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği haftada Zeynep, Aysun, Sibel ve Gizem arasında rekabet hat safhadaydı. 22 Ocak Gelinim Mutfakta final akşamında son menü ve son oylamanın ardından haftanın birincisi Zeynep Kalyon Gökçe olarak bilezikleri almaya hak kazandı.

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