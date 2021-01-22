22 Ocak gelinim mutfakta kim birinci oldu? Gelinim mutfakta puan durumu nedir? İşte çeyrek altını alan yarışmacı
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22 Ocak gelinim mutfakta kim birinci oldu? Gelinim mutfakta puan durumu nedir? İşte çeyrek altını alan yarışmacı

22.01.2021 14:50 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:54
22 Ocak gelinim mutfakta kim birinci oldu? Gelinim mutfakta puan durumu nedir? İşte çeyrek altını alan yarışmacı

Hafta içi her gün 13.00'te Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'da Gizem Sancaktar-Semra Sancaktar, Aysun Kuşatan-Nurten Kuşatan, Zeynep Kalyon Gökçe-Yasemin Gökçe ve Sibel Çağlar-Saniye Erçel çiftleri haftanın birincisi olmak için yarışıyor. 22 Ocak gelinim mutfakta kim birinci oldu? Gelinim mutfakta puan durumu nedir? İşte çeyrek altını alan ya

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali heyecanı başladı. Yeni yılla birlikte sunucusu değişen Gelinim Mutfakta programından bu hafta elenen isim bugün belli oluyor. Seda Sayan'ın sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da 22 Ocak gelinim mutfakta kim birinci oldu? Gelinim mutfakta puan durumu nedir? İşte çeyrek altını alan yarışmacı

22 OCAK GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 22 Ocak'ta günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan isim henüz belli olmadı.

22 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 22 Ocak Cuma günü haftanın finalinde en düşük puanı alıp elenen isim henüz belli olmadı.

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