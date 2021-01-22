22 Ocak Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta 22 Ocak puan durumu nedir?

Gelinim Mutfakta kim elendi bugün belli oldu! Seda Sayan'ın sunduğu Kanal D ekranlarının çok izlenen yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın finali gerçekleşti. Peki, 22 Ocak Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta puan durumu! 22 Ocak Gelinim Mutfakta puan tablosu!

Kanal D ekranlarının sevilen programı Seda Sayan Gelinim Mutfakta yarışması bugün haftanın finali bölümüyle ekranlara geldi! Eğlenceli yemek programı Gelinim Mutfakta bugün kim elendi sorusu 22 Ocak 2021 Cuma günü cevap buldu! Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, Gelinim Mutfakta kim elendi gibi tüm soruların yanıtlarını yazımızdan bulabilirsiniz! Peki, 22 Ocak Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu! 22 Ocak Gelinim Mutfakta puan tablosu!

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN BİLEZİKLERİ KİM ALDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta hafta rekabet hat safhadaydı! Birinci olmak için kıyasıya mücadele eden Gizem, Aysun, Zeynep ve Sibel arasında ateşli bir yarışma gerçekleşti. Tüm hafta gerçekleşen yeme rekabetinin arkasından haftanın finalinde yapılan son menü ve son oylamada rakibine nazaran daha fazla puan kazanan Gelinim Mutfakta Zeynep Kalyon Gökçe hafta birincisi oldu ve bilezikleri aldı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gizem Sancaktar-Semra Sancaktar, Aysun Kuşatan-Nurten Kuşatan, Zeynep Kalyon Gökçe-Yasemin Gökçe ve Sibel Çağlar-Saniye Erçel, gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı, Gelinim Mutfakta kim elendi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta'da bu hafta yarışmada uzun süredir yer alan ve çok dikkat çeken yarışmacı Gizem Sancaktar ve kayınvalidesi Semra Sancaktar elendi. Gelinim Mutfakta Gizem'in elenmesi takım arkadaşlarını hüzünlendirdi!